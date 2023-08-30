Военное обозрение

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Прокуратура Киева опубликовала фотографии последствий ракетного удара ВС РФ по одному из украинских предприятий

Прокуратура Киева опубликовала фотографии последствий ракетного удара ВС РФ по одному из украинских предприятий

В интернете появились фотографии последствий «прилетов» российских ракет по Шевченковскому району Киева, где пострадало одно из местных предприятий.

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