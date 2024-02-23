Final Fantasy 7 Rebirth создавалась так, чтобы ее рейтинг на Metacritic превышал 90 баллов Ит...

Final Fantasy 7 Rebirth создавалась так, чтобы ее рейтинг на Metacritic превышал 90 балловИтак, вчера профильные СМИ начали делиться рецензиями на долгожданную Final Fantasy 7 Rebirth, и вторая часть ремейка удостоилась многочисленных похвал от журналистов.
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