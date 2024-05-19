По каким признакам можно определить, что вы проживаете далеко не первую жизнь Алёна Юрьева Восточные религии с древних времён учат о реинкарнации, о том, что душа человека неоднократно перевоплощается, накапливая карму и учась через различные жизни.
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