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По каким признакам можно определить, что вы проживаете далеко не первую жизнь

По каким признакам можно определить, что вы проживаете далеко не первую жизнь

По каким признакам можно определить, что вы проживаете далеко не первую жизнь Алёна Юрьева Восточные религии с древних времён учат о реинкарнации, о том, что душа человека неоднократно перевоплощается, накапливая карму и учась через различные жизни.

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