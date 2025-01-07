Кобахидзе призвал Макрона сосредоточиться на Украине вместо Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона за его комментарии о российском влиянии на выборы в Грузии, выразив свое недовольство и призвав Макрона обратить внимание на текущую ситуацию на Украине.
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