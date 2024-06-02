Угрозы, исходящие от перспективных орбитальных средств радиотехнической разведки США

Взгляд сверхуНесмотря на то, что первый искусственный спутник Земли (ИСЗ) ПС-1 был запущен СССР 4 октября 1957 года, первый разведывательный спутник был запущен США 28 февраля 1959 года – им стал ИСЗ-фоторазведчик Discoverer, разработанный по программе CORОNА, эта дата ознаменовала конец эпохи, когда независимая держава могла силой воспрепятствовать ведению разведки над своей территорией – на космическое пространство юрисдикция национальных государств не распространяется.