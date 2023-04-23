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Анчелотти недоволен полем на «Бернабеу»: «Приходится терпеть. Ситуация изменится перед 1-м матчем с «Сити»

Анчелотти недоволен полем на «Бернабеу»: «Приходится терпеть. Ситуация изменится перед 1-м матчем с «Сити»

Главный тренер «Реала» высказался после домашнего матча Ла Лиги с «Сельтой» (2:0). «Думаю, атмосфера вокруг сильно нам помогает и позволяет нам выкладываться на сто процентов и даже больше.

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