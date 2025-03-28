Директор "Артека" пригласил в лагерь сыгравшую Манюню девочку

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Директор Международного детского центра "Артек" Константин Федоренко пригласил в лагерь 14-летнюю Екатерину Темнову, которая была внесена в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец" после съемок в образовательных роликах, посвященных "Артеку".