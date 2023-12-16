Что делать с остатками оливье: замораживать, запекать или варить из него суп? Да что угодно!

Всем посленовогодний привет. Как отметили, как погуляли? Сколько салатов попробовали за ночь, бокалы поднимали на удачу? И самый популярный вопрос задам — оливье готовили тазиками или вёдрами? Съели или осталось? Много? Я без оливье Новый год не отмечаю, немного, но готовлю.