Что делать с остатками оливье: замораживать, запекать или варить из него суп? Да что угодно!

Всем посленовогодний привет. Как отметили, как погуляли? Сколько салатов попробовали за ночь, бокалы поднимали на удачу? И самый популярный вопрос задам — оливье готовили тазиками или вёдрами? Съели или осталось? Много? Я без оливье Новый год не отмечаю, немного, но готовлю.
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