Росгвардия и Министерство образования совместно работают над антитеррористической безопасностью школ в Дагестане

Несколько дней назад на площади газеты "Дагестанская правда" состоялся совместный форум представителей Росгвардии и Министерства образования Республики Дагестан, целью которого было обсуждение вопросов обеспечения безопасности от террора в образовательных учреждениях перед началом нового учебного года.