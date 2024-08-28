Росгвардия и Министерство образования совместно работают над антитеррористической безопасностью школ в Дагестане

Несколько дней назад на площади газеты "Дагестанская правда" состоялся совместный форум представителей Росгвардии и Министерства образования Республики Дагестан, целью которого было обсуждение вопросов обеспечения безопасности от террора в образовательных учреждениях перед началом нового учебного года.
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