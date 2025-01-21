Овечкин сфотографировался со свитером Гретцки в музее "Эдмонтона" перед матчем

"Вашингтон Кэпиталз" на своей странице в социальной сети X показал фотографию российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина, который примерил краги Уэйна Гретцки и сфотографировался с клюшкой легендарного канадца.
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