Запасы газа в хранилищах России достигли исторического максимума

Рекордный запас газа объемом 73,3 млрд куб. м создал к 8 октября в подземных хранилищах (ПХГ) России «Газпром», 9 октября сообщила пресс-служба компании.
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