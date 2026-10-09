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Запасы газа в хранилищах России достигли исторического максимума

Запасы газа в хранилищах России достигли исторического максимума

Рекордный запас газа объемом 73,3 млрд куб. м создал к 8 октября в подземных хранилищах (ПХГ) России «Газпром», 9 октября сообщила пресс-служба компании.

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