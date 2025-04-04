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ФСБ: задержанный за подготовку теракта хотел заминировать автомобиль курсантов

ФСБ: задержанный за подготовку теракта хотел заминировать автомобиль курсантов

Центр общественных связей ФСБ показал видео задержания завербованного Украиной военнослужащего Минобороны России, который должен был подготовить взрыв в общежитии для курсантов военных вузов в Московской области.

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