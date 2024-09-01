Помощник Алиева призвал Армению выгнать из страны наблюдателей ЕС

Хикмет Гаджиев уверен, что время прекратить миссию ЕС уже пришлоПомощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в ходе общения с журналистами сказал, что не видит смысла в продолжении деятельности наблюдательной миссии ЕС, размещённой на территории Армении.