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Помощник Алиева призвал Армению выгнать из страны наблюдателей ЕС

Помощник Алиева призвал Армению выгнать из страны наблюдателей ЕС

Хикмет Гаджиев уверен, что время прекратить миссию ЕС уже пришлоПомощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в ходе общения с журналистами сказал, что не видит смысла в продолжении деятельности наблюдательной миссии ЕС, размещённой на территории Армении.

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