Сейсмологи зафиксировали на юге Камчатского края землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН.
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