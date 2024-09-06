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В России предложили завершить «эпопею благотворительности» для детей мигрантов

В России предложили завершить «эпопею благотворительности» для детей мигрантов

Обучение в детских садах, школах и техникумах для детей мигрантов должно быть платным. С таким предложением выступила ЛДПР, документ направлен председателю правительства России Михаилу Мишустину, сообщает «Царьград» в Telegram.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
и только кпрф несёт постоянно абсолютную хрень
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19 час.
Федор Родников
Простите что в вышеперечисленных я забыл упомянуть КПРФ,видимо совсем коммунисты стухли😅🤣😂
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19 час.
Ингерман Ланская
кпрф-цы могут обидеться за то, что их в поминках забыли
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19 час.

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