В России предложили завершить «эпопею благотворительности» для детей мигрантов

Обучение в детских садах, школах и техникумах для детей мигрантов должно быть платным. С таким предложением выступила ЛДПР, документ направлен председателю правительства России Михаилу Мишустину, сообщает «Царьград» в Telegram.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии