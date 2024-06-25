Путин: БРИКС выступает за построение справедливого мира

БРИКС выступает за построение справедливого и демократического мира, свободного от диктатуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам и организаторам форума "Примаковские чтения".
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