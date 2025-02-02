Танцы и драконы: как в Москве отмечают Китайский Новый год

Уже второй год подряд в Москве широко празднуют Китайский новый год. И это очень вписывается в российскую традицию отмечать не только сам традиционный Новый год 31-ого декабря, но и старый Новый год, а потом еще раз - по китайскому календарю.
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