Спорт Уик-Энд

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Виктор Трембач: Влашич – это топ, он здорово поможет «Зениту» в Лиге чемпионов

Виктор Трембач: Влашич – это топ, он здорово поможет «Зениту» в Лиге чемпионов

Хватит уже всяких пересудов про Дзюбу – Артём начнёт забивать, когда у него пойдут моменты Собеседник «Спорт уик-энда» – полузащитник «сине-бело-голубых» первой половины 1970-х Виктор Трембач.

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