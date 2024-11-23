Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров проинформировал о том, что мотострелки из подразделения специального назначения Вооружённых сил Российской Федерации «Ахмат» успешно разгромили опорник ВС киевского режима неподалёку от населённого пункта Часов Яр в Донецкой Народной Республике.