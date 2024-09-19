Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Взрыв 4000 пейджеров - послание Шойгу? Израиль привёл в действие таинственный приказ номер 8 - военкор

Взрыв 4000 пейджеров - послание Шойгу? Израиль привёл в действие таинственный приказ номер 8 - военкор

Царьград Количество подорванных пейджеров в Ливане увеличилось до 4000. Известно как минимум о 18 погибших, 400 человек находятся в тяжёлом состоянии.

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Комментарии
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ГН
Галина Назарова
Мудило, ты ГДЕ ТУТ ВОЙНУ увидел??? Это 100% ТЕРРОРИЗМ сраильни и сраильтян
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23 час.
sorsw
Хрен редьки не слаще...
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23 час.
Аркадий Шацкий
Всю хрень в статье собрали, с первых строк грубые неточности, лишь бы о Шойгу написать.
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21 час.

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