Глухие хоккеисты из Новосибирска завоевали бронзу на турнире в Уфе

Турнир собрал около 200 ветеранов спорта. Его организовала дочь знаменитого хоккейного тренера Вячеслава Шевнина Ольга Шевнина при поддержке Федерации спорта глухих и Министерства спорта Республики Башкортостан.
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