Сейчас будет все возможно – Вселенная дает второй шанс: что нужно успеть сделать в «зеленом коридоре» до 13 июня 2025 Ольга БезродняяАстрологический период, который продлится до 13 июля 2025 года, открывает «зеленый коридор» для каждого знака зодиака.