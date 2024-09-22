Рыбу и рапана из Крыма экспортируют в Турцию, Белоруссию и Сирию

Рыбу, выловленную у берегов Крыма, отправляют на экспорт в Турцию, Белоруссию и Сирию. Крымские рыбаки экспортируют выловленные в Чёрном море рыбу, креветку, рапана в Белоруссию, Сирию и Турцию, сообщает Минсельхоз РК.
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