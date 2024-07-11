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Стало известно, взятку на какую сумму передал бизнесмен из Краснодара главному кадровику Минобороны РФ

Стало известно, взятку на какую сумму передал бизнесмен из Краснодара главному кадровику Минобороны РФ

Стало известно, взятку на какую сумму передал бизнесмен из Краснодара главному кадровику Минобороны РФВ суде названа стоимость имущества, которое бизнесмен из Краснодара передал в качестве взятки начальника главного управления кадров Минобороны РФ.

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