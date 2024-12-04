Ситуация с электроподстанцией в комплексе «Bereg. Курортный» может наделать шума. Трансформатор в элитном жилом комплексе, отсутствовавший на рендерах, шумит.
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Ситуация с электроподстанцией в комплексе «Bereg. Курортный» может наделать шума. Трансформатор в элитном жилом комплексе, отсутствовавший на рендерах, шумит.