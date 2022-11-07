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Бюджет России в ноябре оказался профицитным

Бюджет России в ноябре оказался профицитным

На 1 ноября 2022 года федеральный бюджет России оказался профицитным. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на оперативные данные портала «Электронный бюджет», доходы казны суммарно составили 22,1 трлн рублей, а расходы — 21,9 трлн рублей.

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