Бюджет России в ноябре оказался профицитным

На 1 ноября 2022 года федеральный бюджет России оказался профицитным. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на оперативные данные портала «Электронный бюджет», доходы казны суммарно составили 22,1 трлн рублей, а расходы — 21,9 трлн рублей.