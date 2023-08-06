Мнение. Как решить проблему парковок в Кишиневе

Решением проблемы с парковками в Кишиневе могло бы заняться одно из муниципальных предприятий, имеющее хорошие земельные участки, которыми оно не пользуется и которые можно продать, а на эти средства реализовывать проект с созданием парковок.
Решением проблемы с парковками в Кишиневе могло бы заняться одно из муниципальных предприятий, имеющее хорошие земельные участки, которыми оно не пользуется и которые можно продать, а на эти средства реализовывать проект с созданием парковок.
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