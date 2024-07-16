Новые изменения в пенсионной системе России: что ожидать в 2024 году? Ольга ВайленкоС 1 июля 2024 года российские граждане, достигшие пенсионного возраста, столкнутся со значительными изменениями в пенсионном законодательстве, предназначенными для улучшения их благосостояния.