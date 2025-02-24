На рязанском ТВ показали, как живут преобразованные из района в округ муниципалитеты

Сегодня в Рязанской области процесс перехода на новое административное деление идёт полным ходом.Телекомпания «Край Рязанский» выпустила сюжет о том, что изменилось в муниципалитетах, которые преобразовали из районов в округа.
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