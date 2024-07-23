Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации

Президент России Владимир Путин продолжает кадровые перестановки в ключевых институтах страны. Например, недавно было объявлено о переназначении ряда высокопоставленных чиновников, связанных с вопросами национальной безопасности.
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