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Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации

Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации

Президент России Владимир Путин продолжает кадровые перестановки в ключевых институтах страны. Например, недавно было объявлено о переназначении ряда высокопоставленных чиновников, связанных с вопросами национальной безопасности.

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