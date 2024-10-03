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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Азнакайда «Иң җитез автобабай һәм автоәби» бәйгесе җиңүчеләрен ачыкладылар

Азнакайда «Иң җитез автобабай һәм автоәби» бәйгесе җиңүчеләрен ачыкладылар

Халыкара өлкәннәр көне уңаеннан Дәүләт автоинспекциясенең Азнакай районы бүлекчәсе һәм «Юл хәрәкәте хәвефсезлеге» учреждениесенең профилактика буенча бүлеге, Азнакай ДОСААФы белән өлкәннәр арасында машина йөртү осталыгы бәйгесе оештырды.

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