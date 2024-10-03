Азнакайда «Иң җитез автобабай һәм автоәби» бәйгесе җиңүчеләрен ачыкладылар

Халыкара өлкәннәр көне уңаеннан Дәүләт автоинспекциясенең Азнакай районы бүлекчәсе һәм «Юл хәрәкәте хәвефсезлеге» учреждениесенең профилактика буенча бүлеге, Азнакай ДОСААФы белән өлкәннәр арасында машина йөртү осталыгы бәйгесе оештырды.
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