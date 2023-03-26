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Тренер Уэльса об 1:1 с Хорватией после гола на 93-й: «Такое ощущение, что мы выиграли. Ребята заслужили это»

Главный тренер сборной Уэльса оценил ничью с Хорватией (1:1) в отборе Евро-2024. Валлийцы сравняли счет на 93-й минуте матча.

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