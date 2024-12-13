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Вучич заявил, что США введут санкции против сербской нефтекомпании NIS

Вучич заявил, что США введут санкции против сербской нефтекомпании NIS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Соединенные Штаты "через несколько дней" введут санкции в отношении компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) из-за наличия в структуре ее собственности российской доли.

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