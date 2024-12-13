Вучич заявил, что США введут санкции против сербской нефтекомпании NIS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Соединенные Штаты "через несколько дней" введут санкции в отношении компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) из-за наличия в структуре ее собственности российской доли.
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