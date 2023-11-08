Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валера Полуянов
    Ты  в зеркало глянь, прежде чем что то кому то говорить с тобою сучонок по человечески говорили. Чмо тупорылое. Видно...Как Нетаньяху и и...
  • Малик Гумеров
    "США готовят Израиль к уничтожению" - Нет , США просто нужна война .... !                                            ...США готовят Израи...
  • Владислав Владислав
    Наглоскунсы уже облажались с этим "планом"...США готовят Израи...

За что Россия отбирает пивные заводы у датчан

За что Россия отбирает пивные заводы у датчан

Глава датской компании Карлсберг заявил, что Россия якобы украла её бизнес в России. И действительно, если прочесть статью в РБК, складывается впечатление, будто мы конфисковали заводы датчан в ответ на конфискацию собственности россиян ворами из стран Запада (ссылка).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх