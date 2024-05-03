Хаби Алонсо назвал нынешний сезон «Байера» выдающимся

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо подвел итоги первого матча полуфинала Лиги Европы с «Ромой». Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал победу своей команды в первом полуфинальном матче Лиги Европы с «Ромой» (2:0), отметив, что его подопечные проводят выдающийся сезон.
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