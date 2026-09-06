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Регионы России

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Туристический сектор Антальи столкнулся с сокращением числа гостей

Туристический сектор Антальи столкнулся с сокращением числа гостей

Туристический сектор Антальи в 2026 году столкнулся с серьезным вызовом: за первые восемь месяцев курорт принял на 5,8% меньше иностранных гостей, чем в аналогичный период прошлого года.

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