Туристический сектор Антальи столкнулся с сокращением числа гостей

Туристический сектор Антальи в 2026 году столкнулся с серьезным вызовом: за первые восемь месяцев курорт принял на 5,8% меньше иностранных гостей, чем в аналогичный период прошлого года.
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