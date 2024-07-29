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Минюст не нашел оснований для признания Пугачевой иноагентом

Минюст не нашел оснований для признания Пугачевой иноагентом

Минюст России не находит оснований для признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Такой ответ ведомство дало на адресованный главе министерства Константину Чуйченко запрос депутата Госдумы от партии "Родина" Алексея Журавлева.

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