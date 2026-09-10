Россиянам рассказали, как застраховать машину от удара беспилотника

Не каждый полис покроет такой ущерб, а для получения выплаты потребуется серьезный пакет документов Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский рассказал "Абзацу", что при страховании автомобиля от атак дронов важно внимательно изучить условия договора и разобраться, какие риски он покрывает.