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Россиянам рассказали, как застраховать машину от удара беспилотника

Россиянам рассказали, как застраховать машину от удара беспилотника

Не каждый полис покроет такой ущерб, а для получения выплаты потребуется серьезный пакет документов Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский рассказал "Абзацу", что при страховании автомобиля от атак дронов важно внимательно изучить условия договора и разобраться, какие риски он покрывает.

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