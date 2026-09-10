Агент Олейникова объяснил, почему игрок не перешел в «Рубин»

Агент новичка ЦСКА Ивана Олейникова Роберт Тунян рассказал, почему полузащитник в итоге оказался в армейской команде, хотя ранее побывал в расположении «Рубина» и позировал с футболкой казанцев.
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