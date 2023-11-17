Роналду первым забил десять мячей за сборную в 38 лет

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду установил очередной рекорд. В гостевом матче квалификации Евро-2024 против сборной Лихтенштейна он забил свой десятый гол за национальную сборную.
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