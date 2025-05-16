В Забайкалье полицейские задержали подозреваемого в хищении денежных средств, выделенных на ремонт дороги

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Чите выявили факт хищения денежных средств, предназначенных для ремонта дорожного покрытия в городе Чита.
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