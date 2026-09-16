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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Назаров о КХЛ: «Никто не считает, что арену на 12-15 тысяч не заполнить – это приятно. Посещаемость возросла в разы. Это доказывает, что лига развивается, люди прониклись к хоккею»

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров высказался о строительстве новых арен в России и посещаемости хоккейных матчей.

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