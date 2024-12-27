Рогов: взрыв в оккупированном ВСУ городе Запорожье был большой мощности

В жилых домах затряслись стекла Взрыв в оккупированном украинской армией городе Запорожье был большой мощности, его природа и последствия уточняются, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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