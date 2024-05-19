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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Авторы SteamWorld Heist 2 опубликовали геймплейный трейлер игры Студия Thunderful Development ...

Авторы SteamWorld Heist 2 опубликовали геймплейный трейлер игры Студия Thunderful Development ...

Авторы SteamWorld Heist 2 опубликовали геймплейный трейлер игрыСтудия Thunderful Development продолжает знакомить игроков с особенностями стимпанковской приключенческой игры SteamWorld Heist 2, выход которой запланирован на 8 августа этого года.

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