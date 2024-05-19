Авторы SteamWorld Heist 2 опубликовали геймплейный трейлер игры Студия Thunderful Development ...

Авторы SteamWorld Heist 2 опубликовали геймплейный трейлер игрыСтудия Thunderful Development продолжает знакомить игроков с особенностями стимпанковской приключенческой игры SteamWorld Heist 2, выход которой запланирован на 8 августа этого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)