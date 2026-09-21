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Ивановские новости

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В Ивановской области судят двух москвичей за мошенничество в особо крупном размере

В Ивановской области судят двух москвичей за мошенничество в особо крупном размере

81-летней женщине звонили трое: «Ростелеком», «Роскомнадзор» и «следователь». Её убедили снять все деньги и отдать курьеру.

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