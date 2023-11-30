30 ноября в Архангельской области ожидается снег и метель

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе опустится до -8,-13 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе опустится до -8,-13 градусовСиноптики обещают облачную с прояснениями погоду, а также небольшой снег и метель — местами.