30 ноября в Архангельской области ожидается снег и метель

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе опустится до -8,-13 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе опустится до -8,-13 градусовСиноптики обещают облачную с прояснениями погоду, а также небольшой снег и метель — местами.
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