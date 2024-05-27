Автобусные новости Сочи На маршруте №101 с сегодняшнего дня запущены новенькие автобусы среднего класса с невероятной системой, о которой ранее его пассажиры могли лишь мечтать, — кондиционирование.
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Автобусные новости Сочи На маршруте №101 с сегодняшнего дня запущены новенькие автобусы среднего класса с невероятной системой, о которой ранее его пассажиры могли лишь мечтать, — кондиционирование.