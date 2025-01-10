Почему США обречены?

Вчера смотрела, как пиндосы в Калифорнии пожары тушат, и тихонько офигевала: в первом сюжете показывали, как доблестные огнеборцы дорожным конусом черпают воду из лужи и льют её на огонь; во втором ещё более доблестные огнеборцы носят воду в женских сумках.