Todofichajes: МЮ нацелился нацелился на украинского форварда «Челси» Мудрика

Нападающий сборной Украины и «Челси» Михаил Мудрик входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». По информации Todofichajes, при помощи игрока «красные дьяволы» планируют усилить конкуренцию на левом фланге атаки.
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