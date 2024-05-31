Малайзия получит от Google $2 млрд инвестиций

Google присоединилась к стратегии американских IT-компаний по обходу санкций США в отношении Китая. Она заключается в строительстве дата-центров вокруг Китая с целью предложить доступ к мощностям новых чипов, запрещенных к поставкам, через облачные услуги.
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